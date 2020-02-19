前國民黨祕書長金溥聰重出江湖，砲打無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案。國民黨中評委、台灣青年聯合會理事長何溢誠今天質疑，10年的「馬金體制」讓國民黨從此一蹶不振，也令人餘悸猶存，如今例無虛發的「金小刀」射向花蓮王，到底目標為何？究竟是為了什麼重出江湖？不免啟人疑竇！

曾任國民黨大陸事務部副主任的何溢誠說，2008、2012年金溥聰主持馬英九總統競選總部，他都參與其間，因此這次很納悶金溥聰不是心臟不舒服，閉關消聲匿跡5年，且在2016、2020年國民黨大敗，都沒看到金溥聰出來，為何此時突然跳出來，所求為何？因他們這些青年在金老師身邊受到的教育及教訓，很清楚金小刀是「例無虛發」，這次金射向花蓮王，所為為何？

他說，金溥聰這次話講得重，指讓傅崐萁恢復黨籍「怎麼找回青年世代的支持」、「倉促錯誤的決定，會付出慘痛的代價」，但金的這些話卻讓人覺得不知所云，因為馬總統執政8年，要當全民總統，或許沒對不起中華民國，但馬英九卻的的確確對不起國民黨，害國民黨被青年世代拋棄。

何溢誠說，因為政黨應具備甄補政治人才、增添新血輪的功能及動能。但10年的「馬金體制」，包括2年黨主席、8年總統，國民黨幾乎完全中斷這個功能及動能。他們雖然找幾位樣板或花瓶，但仍走恩庇侍從那一套，並未甄補人才、增添新血輪，以致國民黨在2016、2020 年大選都因青黃不接、老少斷層，付出慘敗的代價，這就是「當年馬金體制種下的因，卻讓國民黨承受了果」。

何溢誠說，國民黨已是在野黨，為何要把自己搞到動輒見咎，非變成鏢靶不可？政黨本來就是選舉機器，應該讓自己朋友多多、敵人少少，也就是團結一切可團結的力量，為何還要以大家名門自居？國民黨就是規矩教條太多、作繭自縛、不懂變通，才會被靈活機巧的民進黨打趴，像陳明文就是很明顯的例子，民進黨招降納叛、帶槍投靠的一堆，何況傅崐萁一直以來從沒對不起國民黨，這次花蓮選舉若傅崐萁沒出來選，可能就是民進黨的蕭美琴當選了。

他說，這次傅崐萁恢復黨籍案搞得兩派人馬狗咬狗，病毒、寵臣滿天飛，又給人內鬥內行的負面觀感，國民黨看守黨中央「吃緊撞破碗」，一目了然；可見國民黨聲稱要以敵為師，其實應先改變心態、換顆腦袋。倒是身體微恙、閉關5年的金溥聰突然現身，「人家吃米粉你在喊燒」，開完記者會還接受一堆電台媒體專訪，8年的馬金體制已令人餘悸猶存，也讓國民黨從此一蹶不振，以金小刀例無虛發，這次射向花蓮王，到底目標為何？究竟為了什麼重出江湖呢？

(中時 )