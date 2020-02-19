2018年紀政大力鼓吹東奧正名公投，她說自己每次都以台灣名義參加奧運，紀政講的半真半假，卻也點出兩岸關係微妙複雜造成我國參加奧運名稱變來變去的無奈事實。

紀政以選手名義參加過60、64、68、72等四屆奧運，這段時間國際奧會明明承認中華民國奧會，卻要求我以taiwan名義出賽。1960年因為楊傳廣極可能拿下金牌，儘管當時還是漢賊不兩立，我仍決定在「抗議下」參加，紀政當年第一次參加奧運，她說自己是用台灣名義參賽不能說錯。

我們明明是中華民國奧會卻被迫用taiwan名義參賽，確實名實不符，中華奧會於是展開漫長的正名運動，目標是用中華民國名義參加奧運。第一個突破點是1964年東京奧運，在我方大力爭取下，代表團用tawian中華民國名義入場，1968年墨西哥奧運也比照。這兩次能成功，很大原因歸功於日本、墨西哥兩國當時都是我們的邦交國，且我國仍為聯合國安理會常任理事國，國際奧會主席布倫達治對我友好，換作今天大概機會不大。

1972年慕尼黑奧運，我國終於正名成功，第一次、也是最後一次在夏季奧運上用中華民國名義參賽，當時高舉青天白日滿地紅國旗進場的正是身穿旗袍的紀政，即使過了快50年想必紀政仍記憶猶新。

綜合紀政以選手名義參加四次奧運，一次用ROC 72年，一次用TAIWAN 60年，兩次用TAIWAN中華民國，總計TAIWAN出現 3次、中華民國2次、ROC 1次。紀政說他都是在台灣名義下參賽，部分真、部分假，不算全對，不算全錯，但她一定知道名稱問題皆非我們說了算，而中華台北能獲國際接受，紀政自己也盡了不少力。

(中時電子報)