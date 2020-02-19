迪麗熱巴在《三生三世枕上書》飾演青丘帝姬白鳳九，戲裡她透過各種方式主動在高偉光身邊「報恩」，戲外曝自己沒有鳳九這麼主動，也不是特別有自信的人，他人一兩句話就會讓自己的自信給瓦解掉，「會怕別人不喜歡我。」她說最近在努力學習做自己，努力去找想要過的生活，坦言2019年新的嘗試就是舉辦生日會，「可能此生就辦這一次，盡量不留遺憾，人生在閃亮時候留下這些畫面，未來老去時還能回憶起，我27歲做過這樣事情。」

迪麗熱巴與高偉光在《三生三世枕上書》組「鳳東CP」。（WeTV）

迪麗熱巴透露，自己和鳳九最大不同是「執著喜歡一個人」，《枕上書》裡，鳳九喜歡帝君，甚至三生三世都死心踏地喜歡，而這個人卻沒有給她特別回應，劇中台詞「我以前愛過一個人，做了很多傻事，哪怕他沒有回應也好，哪怕我傷了一次又一次也好，到最後我也沒有後悔。」更是觸動人心，迪麗熱巴認為，「每個人都是獨立的個體，會在某些事情上實現自己價值而感受到快樂，而不是寄託在某一個人身上是快樂的。」

而迪麗熱巴在《三生三世十里桃花》後相隔兩年後再次演出同樣角色，透露第一次演出時加入了自己的創意，《枕上書》則要把角色的可愛細緻化演出，坦言：「花了時間說服自己。」而她的演出，在播出後網上掀起一股「迪麗熱巴炸可愛」的討論，網友誇她「奶凶小狐狸，這八荒六合就屬她最可愛。」

迪麗熱巴在《三生三世枕上書》飾演青丘帝姬白鳳九。（WeTV）

談到戲裡可愛調皮那自己兒時也如此嗎？迪麗熱巴透露自己兒時挺乖巧，「每次媽媽要給我買零食，都會貼心先問媽媽有沒領到薪水。」她笑說，「若以後生孩子，要請媽媽幫我帶。」此外，她曾在節目《創造營》當發起人，問及面對新人輩出會有壓迫感嗎？迪麗熱巴正能量面對，直說：「一代一代都是這樣過來的，這是很正常的現象。」笑說自己進娛樂圈最大變化就是「年紀在變大」。

(中時 )