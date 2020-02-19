前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福於19日赴台灣國防研究院就就「台美關係：強化印太區域安全」主題進行演講。他表示，在中美當前競爭關係之下，美台夥伴關係將持續深化，美國也會扮演台灣與共同願景盟友間的橋樑，如日本、澳洲以及東南亞。

薛瑞福方於2019年12月底卸任美國國防部的職務，再度回歸美國智庫2049計畫所擔任主席。薛瑞福演講時表示，2019年初大陸國家主席習近平的「一國兩制」對台講話，指出中國在下個世代就會解決台灣問題，並威脅如果台灣走向另一個方向（台獨）就會使用武力，這個談話反映了習近平的全方位信心。

但薛瑞福也揶揄，2019年對習近平實在不是個好年，中國不但經濟趨緩、與美國有貿易問題，還有香港反送中及新疆人權問題，再加上武漢的新冠病毒，這些對中國的經濟來說都有很大影響；相反地，對美台來說，2019年是個好年，不管是在美台軍售及網路合作等實質關係的進步，及雙方還持續低調地進行國防對話、提升雙方官員交流層級，也建立了《台灣旅行法》。

薛瑞福指出，解放軍於今年2月9、10日派出戰機對台挑釁，持續破壞區域穩定及和平，不論中國的目的是充滿信心的武力展示，或是出於充滿不安全感和不確定性的行為，在對台政策（一國兩制）已然失敗後，似乎還是沒什麼想像力，也沒興趣改變對台的劇本和工具。

薛瑞福說，解放軍的對台行動可能會繼續發生，中國對台灣和區域其他地方的這種侵略姿態，是美國發展印太戰略的決定性因素之一，台灣將會融入印太戰略，美台夥伴關係也會持續向前發展。對美國來說，台灣是很重要的關鍵夥伴，有自己的主權和軍隊來保護自由開放，並站在對抗中國的最前線，美國樂於幫助台灣抵抗中國入侵，並會繼續擴大與台灣合作。台灣毫無疑問是美國印太戰略中的重要盟友及核心。

(旺報 )