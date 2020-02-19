一直在新冠肺炎疫情第一線奮戰的武漢市第八醫院院長王萍傳出感染新冠肺炎，目前病情危急，在武漢金銀潭醫院重症監護室搶救。由於王萍血型屬少見的RH陰性O型，稍早前網路傳出王萍急需救命血漿，經媒體向武漢相關部門核實，網傳消息確實，但血液問題已解決。

據《新京報》報導，19日上午，網路傳出武漢市第八醫院院長王萍在疫情出現後奮戰在一線，不幸感染新冠肺炎，目前正在金銀潭醫院重症監護室搶救治療。情況危急，急需救命血漿。

報導說，下午從武漢市第八醫院前臺以及負責宣傳的工作人員處證實，該院院長王萍因感染新冠肺炎，正在武漢金銀潭醫院住院治療。對於網傳王萍救治急需血漿一事，該院負責宣傳的工作人員表示，據其瞭解目前已找到供應血漿。

媒體致電金銀潭醫院時，接線護士表示，若患者有相關需要，目前該院血漿基本可以滿足需求。

據大陸調查指出，至少有超過3000名醫護人員感染新冠病毒，其中武漢就占了64％。而就在前天，武漢市武昌醫院院長劉智明感染新冠肺炎逝世，享年50歲，是首位犧牲的第一線醫院院長。劉智明的去世讓各界對大陸醫護人員的狀況特別擔憂，因疫情擴散時正是最缺乏、也最需要醫護人員的時刻，任何醫護人員的損失都是對疫情防控的重大打擊。

(中時電子報)