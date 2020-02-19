日產汽車（Nissan Motor Co.）日前發佈的2019年10月-12月的合併報表結算結果顯示，公司業績大幅惡化。由於其在美國等主要市場的銷量不佳，銷售業績大幅下滑出現赤字。而日產公司也在討論是否要下調其2020年3月期的財務預測。

據《讀賣新聞》網站報導，相關人士透露，由於前董事長卡洛斯·高恩（Carlos Ghosn）過度降價銷售，日產的品牌形象遭到破壞，造成在美國和歐洲市場的銷量無法挽回。

日產去年4月到12月財報，淨利大降逾87%。而10月到12月淨損261億日圓，這是日產10多年來首度第3季呈現虧損，因而未分發股利。日產在2019年11月的期中結算中，將2020年3月期的全年業績預期較19年5月進行了下調，預計銷售額將減少7000億日元，降至10.6兆日元，而銷售利潤則減少800億日元，降至1500億日元。同時2020年3月期的銷量預測也下調至524萬輛，日產公司還在討論是否要進一步下調銷量預期。

(中時電子報)