澎湖一對正在居家檢疫的母女，由於沒有親友幫忙採買補充生活用品，而找上里幹事代買，但里幹事得知後竟然卻以無隔離衣為由拒絕。澎湖縣長賴峰偉今天指示，村里長、幹事不得藉故推拖，若出現漏洞將追究人員責任。

根據中央社報導，日前澎湖一名陸配向縣府反映，因自己和女兒被列為居家檢疫，也沒有親友，因此拜託里長幹事協助代買用品，但里幹事卻以無隔離衣，擔心被感染為由拒絕協助，導致母女倆飲食、起居發生困難。

賴峰偉今天在防疫會議中要求鄉市長確實督導村里長、幹事，不得藉故推拖居家檢疫工作，若因此出現疫情漏洞，將追究相關人員責任。

賴峰偉表示，村里長、幹事是居家檢疫第一線人員，要盡可能提供隔離者必要協助，並要求鄉市長對所轄村里長、幹事嚴格督導，落實健康關懷，密切追蹤居家檢疫者狀況。

賴峰偉並指示建立一套協助居家檢疫者採買日需品、就醫、廢棄物處理的標準作業流程；若居家檢疫者為獨居或無親友，各村里長、村里幹事就必須負責協助。若居家檢疫者生病，則應調派醫生到家中協助，視病情決定是否送往三總澎湖醫院採驗，送醫過程由衛生局人員陪同，全程載口罩。

至於居家檢疫者產生的家戶垃圾，也應由環保局專人處理、集中清運，並由甲級清除處理業者到府收運垃圾，密封消毒。

他強調，防疫的任何環節出差錯，就會使疫情流竄，澎湖將付出慘痛代價，因此各鄉市長、村里長、村里幹事都必須善盡職責。

(中時電子報)