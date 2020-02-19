高通中國區董事長：疫情不會改變陸5G發展勢頭 20:312020/02/19 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高通中國區董事長孟樸表示，新冠肺炎疫情不會改變大陸5G發展的良好勢頭，高通將深入加強與大陸合作夥伴的技術合作，以期在抗擊疫情等公共衛生管理方面發揮5G的技術優勢。 新華社報導，孟樸表示，儘管疫情會給大陸經濟發展帶來一些短期的不確定因素，但一些經濟新業態會在5G技術的賦能下得到進一步推動和升級發展，包括：電商、無人零售、虛擬社交、線上娛樂、遠程醫療、遠程教育、網路辦公、智慧城市等。 (工商 ) #高通 #疫情 #中國 #董事長 #不會改變 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸抗疫佳音 湖北外病例數12連降 04:102020/02/17 焦點新聞 5G手機晶片 搶陸系品牌訂單 高通降價 強壓聯發科 04:102020/02/17 財經要聞 後疫情時代 兩岸關係雪上加霜 企業悲觀 04:102020/02/17 兩岸要聞 不滿高通方案 傳蘋果自主設計新iPhone 5G天線模組 10:542020/02/17 科技 不見面的經濟 疫情形塑在線商業 04:092020/02/18 焦點新聞 日本上季經濟 創5年最大衰退 04:102020/02/18 全球財經 宅經濟站穩風口 補量上攻 04:102020/02/18 證券．權證 新冠疫情牽動的中美關係？ 04:102020/02/19 論壇廣場 《科技》高通推第3代5G數據機射頻系統，終端旗艦明年Q1問世 09:092020/02/19 財經 共同防疫！苗縣議長匯集1500口罩送計程車司機 13:382020/02/19 生活 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 不滿讓孟晚舟案引爆？ 華為死咬抓耙子再揭內幕 - 財經 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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