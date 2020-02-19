高通中國區董事長孟樸表示，新冠肺炎疫情不會改變大陸5G發展的良好勢頭，高通將深入加強與大陸合作夥伴的技術合作，以期在抗擊疫情等公共衛生管理方面發揮5G的技術優勢。

新華社報導，孟樸表示，儘管疫情會給大陸經濟發展帶來一些短期的不確定因素，但一些經濟新業態會在5G技術的賦能下得到進一步推動和升級發展，包括：電商、無人零售、虛擬社交、線上娛樂、遠程醫療、遠程教育、網路辦公、智慧城市等。

(工商 )