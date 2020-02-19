彰化縣政府為了提升小果番茄產業競爭力舉辦冠軍果園觀摩會，向冠軍得主林性欽取經。（吳敏菁攝）

冠軍得主林性欽栽培小番茄，一咬黃金爆漿，太好吃了。（吳敏菁攝）

彰化縣政府與秀水鄉農會第５年辦理小果番茄評鑑比賽，提升彰化優鮮番茄的能見度，今年冠軍及第三名由秀水鄉農會輔導的農民獲獎，彰化縣政府為了提升小果番茄產業競爭力舉辦冠軍果園觀摩會，向冠軍得主林性欽取經，大夥採栽嘗一口，忍不住頻頻的讚嘆，「這是在吃爆漿的嗎？甜得好好吃啊！」

王惠美表示，今年評鑑，全縣26鄕鎮市中有18鄉鎮市、52位農民報名，糖度達10至12度，口感與風味極佳，皮薄多汁，參賽果品必須取得3章1Q（台灣農產品生產追溯條碼、產銷履歷及有機農產品驗證）安全標章任一項，且農藥殘留檢驗合格，尤其番茄富含茄紅素、類胡蘿蔔素及維生素A、C，具低熱量、高膳食纖維、營養價值高等特性，是日常生活重要的蔬果。

秀水鄉農會總幹事吳明信指出，林性欽參加彰化縣第五屆健康優質設施小果番茄評鑑有5年的時間，這次拿到冠軍，期望透過產品推廣讓農民獲得更好的收益。

冠軍林性欽說，今年天氣真的很好，大家種植的番茄品質都很好，今年栽種方式為水，肥料儘量不給，生產的番茄比之前還甜還多。

(中時 )