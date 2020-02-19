北京市委宣傳部、市政府新聞辦2月19日聯合多部門召開新聞發布會，宣布北京市文化改革和發展領導小組辦公室出台《關於應對新冠肺炎疫情影響促進文化企業健康發展的若干措施》。

其中包括緩解當前企業經營壓力的措施11條；保障精品內容創作生產的措施3條；培育產業發展全新動能的措施4條；加大金融服務支援力度的措施6條；優化提升政務服務水準的措施4條。

新冠肺炎疫情發生後，大陸電影院、文藝演出場所、文博單位、娛樂場所均暫停營業，很多文化企業因疫情影響陷入經營困境。文化企業普遍反映當前最需要的是延繳社保、減免房租、貸款延期和融資補貼等資金政策支援。

《北京日報》客戶端指出，北京市委宣傳部會同市發展改革委、市科委、市財政局、市人力社保局、市文化和旅遊局、市廣播電視局、市地方金融監管局、人民銀行營業管理部等16個部門及各區有關單位，對北京3000多家文化企業進行深入調研，找准疫情期間文化企業的難點痛點，有針對性地提出地解決措施。

其中，針對影視行業，對今年春節期間受疫情影響未能如期上映的北京企業生產的影片給予一次性宣傳發行補貼；今年春節前後處於集中創作期，受疫情影響而暫停的重點專案給予創作製作特殊補貼；對於出版行業則鼓勵北京地區數位出版企業及相關文化機構在疫情期間免費對公眾開放優質內容資源及公益性線上演出等數位文化內容服務。

調查顯示，疫情期間網路遊戲、網路影音、數位音樂、網路教育、知識付費、有聲讀物等新興業態使用者規模有了較快增長。

《若干措施》也特別強調未來要著力深化文化科技融合，大力發展「文化＋互聯網」，明確新興業態、場景應用的主攻方向，為文化企業更好地抓住發展機遇提供指引。

(旺報 )