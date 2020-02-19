有買家一次搶購200盒後才發現自己看錯，無奈全部拿去回收 (圖／翻攝自蝦皮)

有買家不滿裡面沒口罩，留言酸老闆卻慘遭反擊 (圖／翻攝自蝦皮)

新冠肺炎疫情不斷擴散，也造成台灣人恐慌，跟隨著婆媽群組傳出來的謠言瘋搶民生用品，包含根本不會缺貨的衛生紙與酒精棉片也被搶購一空，導致真正需要的人反而用不到。如今有賣家在網拍上販賣口罩專用紙盒，並強調沒有口罩，卻還是造成買家狂搶，甚至有人一次搶購200盒，發現沒口罩後憤而給了一星，也讓網友大笑「無辜的賣家」、「失智列車發車囉」。

一名網友在臉書《爆廢公社》貼出一系列照片，表示有賣家在蝦皮上販賣口罩紙盒，一個售價10元，儘管賣家打著斗大的「這是紙盒賣場，裡面沒有口罩」，但許多買家彷彿失心瘋，看到關鍵字就狂搶，收到貨後發現裡面沒口罩，憤而回去給一星評價。

其中有人一次搶了200盒，憤恨不平表示只好直接丟回收車，還有買家留言酸「老闆很聰明，賣包裝盒讓大家以為是口罩，我看賣場賣了2000多個包裝盒，老闆一定很開心」，賣家也不甘示弱反嗆「賣場標示非常清楚，商品介紹、圖片都說了沒口罩，我們賣好幾年了，要買口罩的不要亂下單好嗎」。

截至目前為止，該賣場已賣出3817個口罩盒。賣場情形被轉貼至《爆廢公社》後，不少人紛紛留言：「自己眼睛脫窗好意思給一星」、「失智列車啟動囉」、「寫那麼清楚還好意思罵人」、「無腦也罷還沒長眼」、「賣家賣了3年了，現在因為一群智障評價狂跌，有夠可憐」、「奧客經典示範案例」、「就算有口罩，一盒怎麼可能10元，貪小便宜還敢說」。

(中時電子報)