為了支援新冠肺炎的防疫工作，國防部派出陸軍六軍團33化學兵群，前往台商團隔離住所執行環境消毒工作，支援官兵們穿著全套防護衣，仔細的進行消毒工作。然而眼尖的網友發現，化學兵所配戴的高級防護口罩，其濾棉明顯裝反，雖不知這樣的小錯誤是否影響防護效果，但總是有欠專業，目前這篇官方消息似乎已下架。

軍聞社系統的「國防部發言人」臉書，在今日(2月19日)，發表一篇關鍵字為「#有國軍請放心#防疫滴水不漏」的消息，指出陸軍六軍團33化學兵群在今天支援消毒工作，前往台商團的隔離住所，進行環境的防疫消毒工作，以協助控制武漢肺炎，防止疫情散。

國防部發言人在下午的臉書貼文，這篇貼文已下架。(圖/網友截圖)

照片可看到所有的化學兵身著全套防護衣，戴著護目鏡，臉部配戴著名的3M6200型防毒口罩。這型口罩採用雙濾罐設計，而且可以於濾罐外，再加裝濾棉以增加防護效果。但是，口罩使用說明書寫著，額外的3M5N11型N95濾棉，是「有字的一面朝向濾罐」，因此正確的配戴，應該是白色的一面朝外才對。結果在軍聞社提供的照片中，化學兵的濾棉全部都是字朝外的，也就是他們顯然裝反了。

3M5N11型N95外接濾棉使用說明，「印有字體的一面朝向濾罐」。(圖/3M公司)

網友略帶譏諷的評語「化學兵是專業兵種，結果連濾棉放置方向都會放錯」。

可能是得到網友的提醒，目前這篇臉書已找不到，不過相關新聞仍然看到化學兵出錯的圖片。

(中時電子報)