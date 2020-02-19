新冠病毒肆虐武漢，台灣多家企業對武漢伸出援手，提供各種救援物資以及金錢援助。據湖北省台辦表示，旺旺集團、台塑集團、潤泰集團以及頂新集團等多家台灣企業據不完全統計，截至2月18日，已累計捐助善款和物資折合人民幣超過2億元。

新冠肺炎疫情發生以來，多家台企、台商踴躍捐助，展現了守望相助精神。其中旺旺集團捐贈食品及消毒殺菌物資共計約1000萬元、潤泰集團總裁尹衍樑以個人名義捐款150萬美元，潤泰旗下的北京潤泰環保公司作為北京市指定的唯一處理新冠肺炎產生的醫療廢棄物企業，自除夕前開始1日就不停處理醫療廢棄物，規模達65噸。

IC業龍頭聯發科也捐贈醫療口罩、醫療防護服等物資和資金共計1000萬元人民幣。頂新集團則捐款200萬元以及1200萬元食品、飲料及醫用防護物資。寶健集團捐贈1000萬元空氣淨化器和1500萬元功能被等物資。上海達爾威貿易公司的林瑞陽、張庭夫婦捐款2000萬元。

此外，全國台企聯會長、上海冠龍閥門董事長李政宏除個人捐款外，還向武漢近日興建的火神山醫院、雷神山醫院捐贈2000餘台閥門設備。全國台企聯、各地台企協會和眾多台商也通過各種方式協助抗疫工作。

(中時 )