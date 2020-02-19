土耳其央行在周三宣布，把基準利率調降2碼至10.75％為連續6次降息，雖然降息幅度低於1月的3碼，但高於外界預估的降息1碼。

土國實質利率在1月正式踏入負數，2月再降息後讓實質負利率再加深，使投資人持有土國資產的報酬率繼續下降。

(工商 )