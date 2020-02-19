土耳其央行宣布降息2碼至10.75％ 20:312020/02/19 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其央行在周三宣布，把基準利率調降2碼至10.75％為連續6次降息，雖然降息幅度低於1月的3碼，但高於外界預估的降息1碼。 土國實質利率在1月正式踏入負數，2月再降息後讓實質負利率再加深，使投資人持有土國資產的報酬率繼續下降。 (工商 ) #降息 #碼至 #土國 #土耳其 #基準利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 研訓院推估 疫情衝擊 新興市場H1掀降息潮 04:092020/02/16 財經要聞 女星為見男友犯險登機飛土耳其 意外曝中東防疫實況！ 12:012020/02/16 娛樂 匯率期貨趨勢專欄－疫情引恐慌 美元避險強 04:102020/02/17 證券．權證 土敘邊界增90萬難民 世紀最慘人道危機隱現 07:462020/02/18 國際 《國際經濟》文在寅促全力救經濟，央行降息預期升高 14:322020/02/18 財經 千禧世代愛儲蓄 聯準會降息成空包彈 19:412020/02/18 財經 利比亞LNA擊毀土耳其貨船 23:292020/02/18 國際 選舉年降息風 新興債不看淡 04:102020/02/19 投資理財 1分鐘看世界》疫情重擊美經濟 土耳其貨船遭襲擊 06:392020/02/19 國際 武漢肺炎轉單效應爆發 土耳其狂催產能 20:032020/02/19 國際 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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