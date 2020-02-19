微軟共同創辦人比爾蓋茲日前透露買了生平第一部電動車，但不是龍頭品牌特斯拉（Tesla），而是保時捷推出的Porsche Taycan，結果似乎引起特斯拉執行長馬斯克不滿，對比爾蓋茲開嗆。

有推友留言，對蓋茲為何棄特斯拉選保時捷電動車感到不解，隨即釣出 馬斯克回應。他推文說：「對於與蓋茲的對話，我沒什麼印象。」

蓋茲是接受當紅科技YouTuber布朗利（Marques Brownlee）專訪時，自揭入手保時捷電動車Taycan。布朗利向這位億萬富豪討教如何對付氣候變遷，像是採用特斯拉電動車之類的乾淨能源產品。

64歲蓋茲回應表示，電動車在續航里程上仍不及汽油車，但提到降低友善環境選擇成本的問題，電動車依然是「最有希望」的選項。

儘管蓋茲肯定電動車龍頭特斯拉能帶動環保風潮，他還是鍾情保時捷品牌。蓋茲指出：「我不得不說，Porsche Taycan好貴，但真的很酷。那是我這輩子第一部電動車，我愛不釋手。」

保時捷電動車Taycan Turbo在美國的售價15.09萬美元（約合台幣460萬），Turbo S售價更高18.5萬美元（約合台幣560萬）。即便特斯拉電動車也是貴鬆鬆著稱，但其入門款Model 3價格39,490美元（約合台幣120萬），明顯親民多了。

(工商 )