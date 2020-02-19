44歲國標舞女王劉真，19日驚傳入院進行心臟手術，還裝了葉克膜（體外生命支持系統）急救中。消息傳出後，老公辛龍第一時間回應，「誤傳，我們全家只是在做健康檢查」，但隨即失聯，各方好友也都聯繫不上夫妻倆。日前一名上過劉真salsa課程的讀者透露，「她短期內沒辦法回來上課」。

根據《聯合新聞網》報導，劉真不久前檢查發現有心臟瓣膜脫垂的問題，照計畫入院動手術，原本家人和醫院方面都認定只是個小手術，應該很快就能處理好，沒想到進行手術過程中，劉真的心臟突然跳停，緊急裝上葉克膜搶救，目前人還在醫院。

曾上過劉真salsa課程的讀者向《ETtoday》透露，劉真的課是採預約制，並不會公開在臉書的課表中，而課程還有其他老師在教，不過最近恐怕無法預約劉真的課，「因為她短期內沒辦法回來上課」。致電舞蹈學院則表示，劉真教課都是一對一，但她現在人休假當中。

吳宗憲稱自己是知情的人，但基於尊重當事人的意願，他沒有辦法多說什麼，對於劉真的情況，他是以辛龍老闆身份，向對關心他們的朋友表達感謝，吳宗憲強調，他每天都會透過whats app跟辛龍聊近況，「現在他們（辛龍）集中全部力量在幫劉真老師」，因此沒辦法回應外界的關心。

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(中時電子報)