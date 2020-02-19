新加坡新增3起武漢肺炎病例 確診累計達84例 21:542020/02/19 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡今晚公布新增3起武漢肺炎確診病例，累計確診達84例。 新加坡迄今有5個2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢病毒）感染群，包括新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店的國際會議、實里達航空嶺工地與神召會恩典堂。 新加坡目前不僅啟動抗疫津貼計畫，也實施更嚴格的「居家通告」（Stay Home Notice），凡接獲「居家通告」者，14天內不得外出，違者受罰。 (中央社) #新加坡 #武漢 #病毒 #通告 #居家 也許您會感興趣 國際熱門新聞 刺胳針：專家批評新冠病毒非自然源起為陰謀論 - 國際 對日沒信心！美下令 鑽石公主號乘客不准回家 - 國際 美專家：北京錯失良機 未藉新冠疫情對台展現善意 - 國際 定情戒指消失47年！美國婦收「芬蘭信件」打開感動爆哭 - 國際 慘！沒人敢載 威士特丹號上千人滯留柬埔寨 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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