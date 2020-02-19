新加坡今晚公布新增3起武漢肺炎確診病例，累計確診達84例。

新加坡迄今有5個2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢病毒）感染群，包括新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店的國際會議、實里達航空嶺工地與神召會恩典堂。

新加坡目前不僅啟動抗疫津貼計畫，也實施更嚴格的「居家通告」（Stay Home Notice），凡接獲「居家通告」者，14天內不得外出，違者受罰。

(中央社)