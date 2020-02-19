立法院將於本周五開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今晚受訪表示，因應新冠肺炎疫情延燒，本會期確定行政院及黨團不會列優先法案，一切疫情處理為重，其他該處理的就陸續送來，送來後就依序處理，尊重行政院送來的優先順序。

民進黨團明天中午將召開黨團會議，原定討論黨團本會期優先法案，不過，柯建銘今晚表示，目前以防疫為重，黨團不會列優先法案；至於促轉會、考試院、監察院等人事案，柯建銘說，該處理的還是會處理，前瞻計畫2期預算則預計下會期再處理。

柯建銘說，因屆期不連續，上會期討論的法案將全部退回，重新討論處理，政院因應新冠肺炎的事情很忙，且列出優先法案不代表真的優先，所以尊重政院重新盤點後，按照優先順序陸續送進立院，早點送來就早點處理。

此外，行政院會明天將通過紓困特別條例草案，行政院長蘇貞昌中午將率行政團隊拜會民進黨團，同時由政務委員羅秉成說明紓困特別條例內容，尋求黨團成員支持。

柯建銘表示，行政院會明天通過紓困特別條例草案後，周五開議會把政院版本逕付二讀，當天上午將請立法院長游錫堃召集朝野協商，把特別條例草案改列25日院會討論事項，預計一天內完成朝野黨團各版本協商，三讀通過特別條例。

(中時 )