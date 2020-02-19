渣打再降大陸經濟增長預測至5.5％ 20:502020/02/19 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續擴散，為大陸經濟前景添上陰霾。渣打集團19日發表報告稱，將今年全年大陸經濟增長預測從5.8％調降至5.5％，以反映生產延遲。 渣打表示，由於大陸在農曆新年後的復工情況較預期差，所以將大陸第一季GDP增長預測由4.5％大幅調低至2.8％，全年經濟增長預測則降至5.5％。 事實上，渣打早前已一度調低中國今年的經濟增長預測，由6.1％下調至5.8％，並指大陸新冠肺炎爆發是全球經濟的「黑天鵝」事件。 (工商 ) #預測 #渣打 #大陸經濟 #增長 #調低 也許您會感興趣 推薦閱讀 2021大陸經濟增速彈至6.4％ 04:092020/02/15 財經要聞 社論／蘇貞昌錯了 紓困不能雨露均霑 04:102020/02/15 時論廣場 《大陸經濟》疫情衝擊，大陸首季GDP、消費雙衰 12:162020/02/15 財經 陸經濟受衝擊 進入保4爭5時代 04:092020/02/16 焦點新聞 疫情衝擊 全球經濟成長減速 04:102020/02/17 投資理財 中日的疫情政治學 04:102020/02/18 時論廣場 陸媒：想看大陸經濟笑話的力量太幼稚了 09:412020/02/18 兩岸 穆迪警告：新冠肺炎疫情恐拖累亞太經濟 23:172020/02/18 財經 穆迪示警 新冠疫情恐拖累亞太經濟 04:102020/02/19 財經要聞 今年GDP恐衰退0.5％ 瑞銀看衰日本經濟 04:102020/02/19 全球財經 財經熱門新聞 不滿讓孟晚舟案引爆？ 華為死咬抓耙子再揭內幕 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 新冠疫情 帶給阿里巴巴兩大衝擊 - 財經 - 工商 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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