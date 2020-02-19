新冠肺炎疫情持續擴散，為大陸經濟前景添上陰霾。渣打集團19日發表報告稱，將今年全年大陸經濟增長預測從5.8％調降至5.5％，以反映生產延遲。

渣打表示，由於大陸在農曆新年後的復工情況較預期差，所以將大陸第一季GDP增長預測由4.5％大幅調低至2.8％，全年經濟增長預測則降至5.5％。

事實上，渣打早前已一度調低中國今年的經濟增長預測，由6.1％下調至5.8％，並指大陸新冠肺炎爆發是全球經濟的「黑天鵝」事件。

(工商 )