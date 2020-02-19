國民黨3月7日舉行主席補選，候選人郝龍斌今日上挺韓網紅的直播節目時表示，未來黨主席當務之急要幫助高雄市長韓國瑜度過罷免危機，並稱韓國瑜是國民黨的驕傲，要把韓掀起的炫風維持下去。

據《中評社》報導，國民黨主席補選由郝龍斌對決青壯派代表江啟臣，郝龍斌今日特別上挺韓網紅的直播節目，希望爭取黨內韓粉的支持。

郝龍斌強調，未來的黨主席當務之急更要幫助韓國瑜度過罷免危機，高雄市20年來都被民進黨執政，韓國瑜打下江山，國民黨要協助韓把戰果保存好，讓市民知道國民黨執政比民進黨更好。

郝龍斌大讚韓國瑜，說韓這一年的施政完成了燈亮、路平、水溝通，也控制登革熱疫情，接著國民黨就是要協助高雄把新冠肺炎的疫情控制好，這是最重要的事情。若韓國瑜有任何需要的，國民黨都要做韓的後盾。

郝龍斌表示，2018年若沒有韓國瑜，國民黨沒有今天，韓國瑜讓國民黨員有榮譽感、讓大家認為國民黨是捍衛「中華民國」的政黨，更讓「國旗」海再現，韓國瑜是國民黨的驕傲，要把韓掀起的炫風維持下去。

(中時電子報)