新科立委陳柏惟19日在臉書發文表示，看到新會期書面質詢的文件，「吳斯懷的書面首次質詢，竟然是批評蔡英文總統不該挑釁中國」，讓他忍不住怒斥，「吳斯懷你會不會太誇張？」

陳柏惟將吳斯懷首次書面質詢的部分內容PO在臉書上，裡面提到總統蔡英文在受外媒專訪時，稱「我們已是個獨立的國家」，要大陸面對事實，尊重台灣，兩岸也不排除開戰的風險。吳斯懷指出，「蔡英文說她已經把戰爭準備好了，中共發動戰爭的代價將非常昂貴，問題是台灣面對戰爭的代價，是不是非常便宜？」

（圖／翻攝陳柏惟臉書）

對此，陳柏惟痛批，吳斯懷首次書面質詢就批評蔡英文總統不該挑釁中國，直指蔡政府重申國家主權，再普通不過的正常發言是「挑釁中共」，並表示「我們可以預見，這樣的舉動，是吳斯懷的第一次出擊，但不會是最後一次。」

陳柏維指出，「對抗吳斯懷和其政黨中國國民黨的戰役，不會因為一次的選舉獲勝而結束，建立一個沒有國民黨的未來，才是台灣能夠長治久安的未來！」

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(中時電子報)