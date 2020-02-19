彰化縣「二林精密機械產業園區」經歷3任縣長遲遲卡關，彰化縣長王惠美為拚環評過關，今率領多名產業團體北上督軍，最後專案小組經4小時的審查決議通過，將送環評大會討論，但環團對於環評委員提出的條件仍表示擔憂，直言優良農地將被破壞。

「二林精密機械產業園區」第五度扣關，王惠美今日下午2點便率產業團體到場助陣與環保團體隔空喊話，在環評會議中王惠美也表示，因中美貿易戰、新冠肺炎影響，回流台商會很多，土地需求也會越來越多，目前有意進駐的台商約340家，共516公頃的土地需求，環評若過將能提供廠商212公頃的需求，創造2萬多個工作機會，這樣北漂青年才會回流，提高生育率。

會議開始前環團與環委因能否直播問題進行激辯，王惠美一度爆氣嗆環團「你們是人我們都不是人？」，但仍遭環團回罵「縣長應為彰化人爭取資訊公開」。

由於「二林精機案」位於台糖萬興農場，所在地與中科二林園區相鄰，環團質疑，中科二林園區至今招商緩慢，600多公頃僅租出13.68公頃，且2園區的產業類型相同，在中科二林園區前景未明的情況下又強推二林精機案，大規模將353公頃的農地劃為工業區，有炒地皮之嫌。

此外，環團也擔憂開發單位將廢水以再生水的方式使用於園區內澆灌，會造成鄰近農田的重金屬汙染，還有滯洪池的開挖深度過深，有引發土壤液化的疑慮。

對此環委認為，工業廢水用再生水的方式澆灌，確實會有污染的疑慮，因此建議將再生水的標準提升到灌溉等級；至於滯洪池部分，環委決議開發單位應補充說明滯洪量足夠，且不應小於開發前的滯洪量。

雖然會議結果仍將二林精機案送交環評大會審查，但當中有不少環委坦言，此案有很多問題都是老調重彈，但開發單位仍無法給出滿意答覆，甚至有人表示，光滯洪池問題就不應通過，不過多數環委仍對是否通過無意見，並認為透過環評大會的監督，應能解決上述問題，因此最終仍決議通過。

(中時 )