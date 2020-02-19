新冠肺炎的治療已進入關鍵時刻，湖南省衛健委21日緊急決定將再選派170人的醫療隊援助湖北應對疫情，湖南衛健委在規劃組建醫療隊時，特別徵召湖南旺旺醫院派遣醫護人員參與救援醫療隊。據瞭解，旺旺集團旗下的湖南旺旺醫院，將是被徵召參與援助湖北疫情的第一個湖南民辦綜合醫院梯隊。

根據湖南省衛健委組建最新一批醫療隊的規劃，除調集湖南省官方背景醫院，特別徵召動員“有關社會辦醫院醫護人員”，並特別徵召要求旺旺醫院派遣重症醫學科、呼吸內科、傳染（感染）科醫師6人（其中副高級以上醫師1人、主治醫師2人）；重症醫學科、呼吸等內科專業護理人員10人參與救援醫療隊。

旺旺醫院執行長鄭文憲在19日淩晨接獲派遣醫護人員的徵召要求之後，隨即向旺旺集團董事長蔡衍明彙報。蔡衍明表示，旺旺全力支持湖北的救援任務，要求做好醫護人員自我的安全與防護，他並肯定醫院的緊急動員行動：“你派遣的醫護人員真偉大！”

執行長即刻責成醫院行政中心秘書處緊急展開醫療隊的組建作業，並對醫護人員與家人做好各項溝通工作。

對於接獲徵召，承擔救援任務，旺旺醫院表示，“這世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人，才是真正的偉大。”旺旺醫院是歷史上獲得政府徵召支持湖北的第一個民辦綜合醫院梯隊，院內上下全體醫護人員獲知支持武漢的神聖使命後均誓言：“我們要一起創造歷史。”

旺旺醫院曾兩度通過JCI認證（JCl標準是“國際醫療衛生機構認證聯合委員會”用於對於美國以外醫療機構進行的認證標準，是世界公認的醫療服務標準，代表醫院服務和醫院管理的最高水準，也是世界衛生組織認可的認證模式），所以受到湖南省疾控中心的認同，獲得首批指定醫院的殊榮。

旺旺醫院是湖南省衛健委1月20日公佈的首批長沙市新冠肺炎定點救治的五家診治醫院之一。疫情爆發後，該院全體醫護人員，包括8名台籍醫生、4名臺灣管理人員，全員堅守崗位，與病毒進行殊死搏鬥！春節期間，院方克服萬難，只用24小時就改造完成隔離病房與疑似患者的專用通道，效率奇速贏得各方高度讚賞。

旺旺醫院院長蔡有權表示，自1月22日開始，旺旺醫院發熱門診24小時開放，目前累計接診600餘人，隔離病房已確診14例新冠肺炎患者。確診的14名新冠肺炎患者均在長沙市政府的安排下，獲得妥善醫護與照料，患者恢復情況良好。

(旺報 )