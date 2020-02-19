伊朗衛生部證實今天有2人初步確診新冠肺炎，這是伊朗首度通報相關病例。兩起確診病例都出現在伊朗首都德黑蘭南方的什葉派聖城庫姆。

國營伊朗通訊社（IRNA）稍早報導，衛生部官員賈漢普爾說，過去兩天，庫姆地區出現一些新型冠狀病毒疑似病例。

賈漢普爾表示，先前在送來的檢體樣本中，實驗室檢驗初步檢測出兩起陽性，會再針對這兩起陽性案例的樣本進行後續檢測，會「盡快」宣布最終檢測結果。

(中時 )