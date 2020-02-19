伊朗淪陷 首傳2人確診 20:582020/02/19 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新冠肺炎疫情擴大，伊朗也淪陷。（shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗衛生部證實今天有2人初步確診新冠肺炎，這是伊朗首度通報相關病例。兩起確診病例都出現在伊朗首都德黑蘭南方的什葉派聖城庫姆。 國營伊朗通訊社（IRNA）稍早報導，衛生部官員賈漢普爾說，過去兩天，庫姆地區出現一些新型冠狀病毒疑似病例。 賈漢普爾表示，先前在送來的檢體樣本中，實驗室檢驗初步檢測出兩起陽性，會再針對這兩起陽性案例的樣本進行後續檢測，會「盡快」宣布最終檢測結果。 (中時 ) #伊朗 #兩起 #2人 #確診 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 院內感染？日和歌山縣醫院染病醫生同事也確診 11:072020/02/15 國際 咳血老翁確診 陳時中：研擬派華航包機接送 14:342020/02/15 生活 日本拉警報 和歌山疑現院內感染 01:192020/02/16 國際大事 台灣首例死亡個案是61歲白牌計程車司機 死前不久才驗出 17:072020/02/16 生活 日本愛知縣再添1例新冠肺炎確診 為名古屋病例友人 20:052020/02/16 國際 武漢醫院研究 病毒不會經眼結膜傳染 04:102020/02/17 兩岸要聞 香港新增1例新冠肺炎確診 累計達60例 17:032020/02/17 兩岸 韓、泰、星再增確診病例 星國77人感染成陸以外最大疫區國 18:242020/02/18 國際 新冠肺炎國內再添1例 白牌司機妹妹中鏢 14:572020/02/19 生活 不斷更新》鑽石公主號又79人確診 共621人確診 14:532020/02/19 國際 國際熱門新聞 刺胳針：專家批評新冠病毒非自然源起為陰謀論 - 國際 美專家：北京錯失良機 未藉新冠疫情對台展現善意 - 國際 對日沒信心！美下令 鑽石公主號乘客不准回家 - 國際 美WHO專家可赴陸但沒去湖北 原因曝光了 - 國際 慘！沒人敢載 威士特丹號上千人滯留柬埔寨 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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