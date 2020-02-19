外交部提醒民眾赴日本，注意新型冠狀肺炎疫情和旅遊限制。外交部表示，2月18日中央流行疫情指揮中心宣布將「鑽石公主號」列為新型冠狀病毒肺炎感染區，船上所有我國籍乘客如欲返國，必須依指揮中心安排統一搭乘包機回臺，並遵守相關隔離檢疫措施。

依據「傳染病防治法」第58條規定，主管機關對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，得採取居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施。違反上列相關規定者，將依「傳染病防治法」第69條第1項，最高可處新台幣15萬元罰鍰。

2020年2月16日日本政府「新型冠狀病毒傳染病對策本部」召開「新型肺炎疫情專家會議」第一次會議，由安倍晉三首相主持，厚生勞動大臣加藤勝信表示，「目前日本國內已發生傳染途徑無法掌握的案例，為因應今後患者大幅增加情形，極須尋求解決之道」等語。外交部再次提醒民眾赴日商旅務必小心，注意自身防疫安全措施。

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