MAZDA今年推出小改款MAZDA2，不管是動力性能、安全科技、數位連結，甚至車室內裝質感都提升不少，讓人印象深刻。業者已展開預售接單，預計4月開始交車。

據廠方資料，MAZDA2配置的新款1.5L引擎較先前款式的最大馬力自107ps提升至116ps，最大扭力自14.2kgm提升至15.1kgm，油耗則自17.4km/L降為17.9km/L，同時，變速箱也重新調校，提高加速順暢感。

另外，全車隔音工程升級，加裝隔音密封條、加厚隔音棉，並且更換靜肅性更佳的配胎，讓整個駕駛的過程都是相當平順、不受干擾的，再加上藍黑雙色內裝展現優雅質感，這些對車主來說都是很棒而且務實的改善。

廠方為MAZDA2規畫旗艦型與旗艦安全型，已標配BSM盲點偵測、RCTA後車警示、LED光感自動啟閉頭燈、倒車顯影功能等，旗艦安全型增加SCBS-F前行煞車輔助、LDWS車道偏移警示、定速巡航等功能，售價分別為74.9、77.9萬元。

車尾呼應車頭造型的水平式設計，更顯俐落。陳大任攝
車尾呼應車頭造型的水平式設計，更顯俐落。陳大任攝

LED頭燈並具備自動水平調整。陳大任攝
LED頭燈並具備自動水平調整。陳大任攝

多功能方向盤採皮質包覆。陳大任攝
多功能方向盤採皮質包覆。陳大任攝

多功能控制旋鈕方便操作。陳大任攝
多功能控制旋鈕方便操作。陳大任攝

USB充電插孔及SD卡插槽。陳大任攝
USB充電插孔及SD卡插槽。陳大任攝

倒車顯影功能。陳大任攝
倒車顯影功能。陳大任攝

MAZDA2支援Android Auto（見圖）與Apple CarPlay。陳大任攝
MAZDA2支援Android Auto（見圖）與Apple CarPlay。陳大任攝

駕駛座椅型具腰部支撐。陳大任攝
駕駛座椅型具腰部支撐。陳大任攝

後座頭部空間表現不錯。陳大任攝
後座頭部空間表現不錯。陳大任攝

引擎室加裝吸音棉降低噪音。陳大任攝
引擎室加裝吸音棉降低噪音。陳大任攝

行李廂容量280L。陳大任攝
行李廂容量280L。陳大任攝

車門飾板採藍黑配色。陳大任攝
車門飾板採藍黑配色。陳大任攝

儀表控台的質感大幅提升。陳大任攝
儀表控台的質感大幅提升。陳大任攝

(中時 )

#MAZDA2 #質感 #改款 #內裝 #廠方