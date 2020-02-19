MAZDA今年推出小改款MAZDA2，不管是動力性能、安全科技、數位連結，甚至車室內裝質感都提升不少，讓人印象深刻。業者已展開預售接單，預計4月開始交車。
據廠方資料，MAZDA2配置的新款1.5L引擎較先前款式的最大馬力自107ps提升至116ps，最大扭力自14.2kgm提升至15.1kgm，油耗則自17.4km/L降為17.9km/L，同時，變速箱也重新調校，提高加速順暢感。
另外，全車隔音工程升級，加裝隔音密封條、加厚隔音棉，並且更換靜肅性更佳的配胎，讓整個駕駛的過程都是相當平順、不受干擾的，再加上藍黑雙色內裝展現優雅質感，這些對車主來說都是很棒而且務實的改善。
廠方為MAZDA2規畫旗艦型與旗艦安全型，已標配BSM盲點偵測、RCTA後車警示、LED光感自動啟閉頭燈、倒車顯影功能等，旗艦安全型增加SCBS-F前行煞車輔助、LDWS車道偏移警示、定速巡航等功能，售價分別為74.9、77.9萬元。
(中時 )
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