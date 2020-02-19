遠傳電信榮獲第16屆國家品牌玉山獎「傑出企業類首獎」，為電信業唯一獲獎企業，今日更前進總統府獲總統蔡英文親自接見，由遠傳全通路管理事業群執行副總經理鄭智衡代表出席。同時為了確保顧客安心、放心到全台門市辦理各項業務，防疫期間，也擴大在全台400多家門市提供手機紫外線消毒機供民眾使用。

國家品牌玉山獎以「品質、品牌、品味」的多個面向審核，肯定優質企業、產品、品牌及領導人，塑造國家品牌優良形象。遠傳不斷推出領先業界的服務創新，包含攜手路易莎咖啡與7-ELEVEN聯合展店、首創數位體驗店，以及持續進化智能客服機器人，據統計已達七成的用戶在機器人內即可完成所需的服務，同時積極整合集團與外部創新資源，持續提供多元化的數位產品與服務，實踐消費者數位生活中的最好幫手。

此外，遠傳響應聯合國企業永續發展目標SDGs3「良好的健康與福祉」，以確保人類的健康，因應近日新型冠狀病毒疫情的防疫工作，為了讓員工及客戶減少受到危害的可能性，全面加強門市同仁自主的防疫意識，設立高標準的防護措施，希能確保顧客安心、放心到全台門市辦理各項業務；遠傳更免費提供手機紫外線消毒機給民眾使用，由原先全台44家門市擴大為400多家門市皆提供此服務，讓更多民眾可以使用，期能為防疫略盡棉薄之力。

若顧客考量疫情發展不便親赴門市，也可藉由遠傳行動客服APP、遠傳網路門市或遠傳客服中心，透過遠傳全通路多元、便利的管道，即可在家輕鬆完成各項業務，遠傳關心顧客的需求及生活，具體落實「靠得更近 想得更遠」的新品牌精神，全心回應每位消費者的需求。

(中時 )