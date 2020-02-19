威士特丹號（Westerdam）郵輪遭5國拒絕停靠後，上週在柬埔寨靠港，柬埔寨衛生部今天表示，船上剩餘781名乘客武漢肺炎病毒採檢全呈陰性。

「高棉時報」（Khmer Times）報導，柬埔寨衛生部聲明表示：「所有乘客健康無虞，都沒有感染病毒的臨床症狀。」

法新社報導，一名83歲美籍女乘客上週末搭乘郵輪業者承包的專機抵達馬來西亞後，被確診感染武漢肺炎，促使柬埔寨當局對還在船上的乘客和工作人員重新檢疫。

這樣的情況令人擔憂，病毒已隨行蹤各異的威士特丹號下船乘客四散全球，不過至今船上沒有傳出其他確診病例。

船上1000多名乘客以美國人最多，另包括加拿大、英國、荷蘭和德國等國人士。

施亞努市發言人告訴法新社，正在採集船上700多名船組人員的檢體。

郵輪營運業者今晚表示，威士特丹號準備載著備受煎熬的船組人員離開柬埔寨，並將在之後的航程中輪流休息。

威士特丹號郵輪1日從香港啟航時，船上載有1455名乘客與802名工作人員。

(中央社)