黑死病在14世紀橫掃整個歐洲，當時的英格蘭蒙受慘痛疫情，甚至一度被稱為「大瘟疫」（Great Pestilence），在1348年至1349年間的18個月間，奪走英格蘭近半數人命。

考古學家近日發表研究，指在北林肯郡的桑頓修道院（Thornton Abbey, North Lincolnshire）出土的黑死病亂葬崗可看出，當時疫情嚴重到迫使都市居民逃到鄉間的修道院尋求治療，而修士在不堪負荷下，如何盡力安排人們的後事。wj6

英現14世紀「黑死病」亂葬崗 埋48名成人孩童遺骸。（圖／Smithsonian Magazine）

考古學家在修道院附屬醫院的遺址內，發現埋有27名成人和21名孩童遺骸後，才發現連小農村都存在這種亂葬崗。這篇刊登於《古物》（Antiquity）期刊的論文指出，黑死病擊垮11英里外的莫氏修道院（Meaux Abbey）後，從過度擁擠城市和癱瘓醫院逃來此地的受害者只能前往桑頓修道院，最後死於附屬醫院。

論文提到，這48人是在幾天內下葬，年齡分布在1歲到45歲之間，雖沒有發現更小的嬰幼兒，但研判有可能是無法保存較軟的遺體。考古學家從16具遺體取得的牙齒，驗出黑死病病原體、鼠疫桿菌的DNA，和波及林肯郡的黑死病是相同菌株。不過專家表示，由於墓地遺址曾在部分時間點受到干擾，研判當時容納更多的黑死病受害者。

林肯郡的桑頓修道院出土的亂葬崗，看出當時疫情嚴重。 （圖／ University of Sheffieldd）

桑頓修道院建於1139年，當時受惠於羊毛貿易，發展狀況良好，極盛時期更是最富有的修道院之一，直到1539年被亨利八世下令關閉，根據研究團隊表示，「中世紀的醫院是宗教機構，為有需要的人提供各種服務，包括協助朝聖者、救濟窮人、幫助病患和垂死之人」，加上當時民眾普遍希望死者可舉行完整的教會儀式和單獨下葬。如果牧師或挖墓者死亡，導致民眾無法葬在教區墓地的話，他們就被迫前往鄉間修道院，向院內的修士求助。

從修道院醫院的工作人員費心費力，用裹屍布包住48具遺體，並且單獨放置以免彼此重疊來看，縱使人力不堪負荷、只能集體埋葬，但是修道士們仍克盡職責，以適當方式將死者下葬。

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(中時電子報)