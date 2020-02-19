藥師公會聯合會於17日公告，配合政府口罩實名制政策，將從明（20日）起，加倍配合的藥局口罩販售數量，但這政策卻引起基層藥師反彈，認為此新規定同時也加倍了藥師的工作量，儘管全聯會理事長黃金舜表示，將向行政院擬新口罩配送方針，仍遭認為毫無幫助。

自從政府口罩實名制上路後，就有藥局人員表示，面對龐大的排隊民眾，口罩發送工作根本「吃不消」。但藥師公會全聯會卻在17日公告，明（20）日起各間藥局將「加倍供貨」，即每間健保藥局每日發放口罩數量改為：成人400片（200人次）、兒童200片（50人次）。這讓基層藥師抗議聲不斷，全聯會粉專底下引來不少藥局人員怒火，他們表示，原本工作量人力已經緊繃，現在又要加倍，真的「我不OK，你們來發」。

藥師公會全聯會卻在17日公告，明（20）日起各間藥局將「加倍供貨」，即每間健保藥局每日發放口罩數量為：成人400片（200人次）、兒童200片（50人次）。（摘自臉書：藥師公會全聯會）

在收到基層藥局人員表達內心不滿後，全聯會理事長黃金舜昨（18）又在全聯會臉書粉專上發出公告，他向全國憤怒的藥師們致歉，並表示將建議指揮中心分發實名制口罩前，先請國軍弟兄分裝好數量（2片1裝或4片1裝）。同時，更將建議政府「7天領2片」改成「14天領4片」，以消化大量的排隊民眾。

但憤怒的藥師們卻認為，最根本的是人力出了問題，在藥局普遍人手不足的情況下，無論分包的情形是否有改善，都無法負荷工作量。另外也有人指出，最累的並不是工作，而是要應付「民眾」。一名基層藥師留言「其實最辛苦的真的不是分包，多面對一個民眾就要多接受一份怒氣、多費一番唇舌，不然我來分包讓理事長你發！」更有不少人抱怨，「讀卡機一直壞掉，光處理讀卡機就飽了」、「請問全聯會的立場是幫藥師爭取權益的，還是幫政府壓榨藥師的？」

(中時電子報)