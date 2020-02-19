立委陳玉珍（右）與金門國家公園管理處處長曾偉宏（左）今邀集園區承租賣家及民宿業者共商對策，協助大家抗疫，共度難關。（陳玉珍立委辦公室提供）

新冠肺炎疫情燒不停，金門「小三通」被迫停航，觀光產業遭到嚴重衝擊。立委陳玉珍今（19）日與金門國家公園管理處處長曾偉宏邀集園區承租賣家及民宿業者共商對策，協助大家抗疫，共度難關。

陳玉珍總結3點結論，包括爭取減免1季的租金、協助經營者周轉資金以及開設專業課程班，提供業者再學習機會，以減少地區業者經營的壓力。曾偉宏也表示會轉達中央相關建議，爭取減免租金。

陳玉珍表示，金管處標租的民宿74間與賣店16間共90間，在新冠肺炎期間，導致金門空運於去年12月22日尚有載客3035人，至今年年2月10日因「小三通」暫時關閉，每日載客量已降至1200人以下；且自2月10日暫時關閉後遊客銳減，嚴重影響當地觀光產業，對當地民宿及賣店經營，帶來極為沈重的壓力。

陳玉珍表示，她會針對行政院的紓困特別條例，提出修正動議，將離島因「小三通」停航遭遇的困境，也納入紓困條例當中，全力爭取中央的支持與經費挹注。

(中時 )