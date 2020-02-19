停泊在日本的鑽石公主號19日解除隔離，首批驗為陰性的500位乘客陸續下船，但下船後這些乘客卻可自行搭大眾運輸工具回家，這讓人在船上的台灣魔術師陳日昇直呼，「只能說日本人真的蠻大膽的...」。

日本已經宣布500名檢疫陰性的乘客可以自19日起陸續下船，船公司會安排巴士將乘客送到各車站，讓大家各自搭車回家。陳日昇今日稍早就轉發此則消息並留言，「下船直接自由解散回家，只能說日本人真的蠻大膽的...」、「我還沒下船我要多兩天等檢驗報告」。他同時也稱讚，「台灣人的防疫觀念一級棒」。

昨（18）日陳日昇就在直播中無奈透露，「總算在被隔離了14天後做檢驗，日本人在這方面的手續過於緩慢」，他認為，既然下船前全都要檢驗，那道不如一開始就做，而不是到最後把大家關在密閉空間14天才檢驗。

今（19）日疫情指揮中心副指揮官何啟功也在記者會中提到，目前最樂觀是在21號下午左右可以包機接回鑽石公主號上的台灣籍旅客。

(中時電子報)