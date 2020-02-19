國標舞尬起來！ 劉真vs小S誰才是舞王？

「國標女王」劉真19日驚傳心臟出狀況，目前住院裝葉克膜搶救中，讓不少圈內好友相當震驚，曾在節目上和劉真不時對嗆的小S，聽到對方的病況，也不捨獻上祝福。

劉真昔日上節目《康熙來了》，主持人小S總愛和她尬舞，不時開玩笑嗆聲，惹得劉真常氣到跺腳，兩人爭搶「國標舞女王」封號的橋段，更讓觀眾看了笑翻，節目甚至因此得到有史以來的最高收視率。

而據《ETtoday星光雲》報導，小S聽到劉真目前住院搶救的消息，十分心疼，表示會誠心的為她祈福，「一定要好起來！」

(中時電子報)