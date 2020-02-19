新冠肺炎疫情蔓延，各國中小延後開學，致使學校營養午餐原物料過剩，基層菜農損失慘重；新北市政府推出「雙菜雙保」，期盼能解決延後開學所導致的營養午餐蔬菜過剩問題，鶯歌區公所率先發動團購有機蔬菜，一共下購47箱蔬菜，期盼拋磚引玉，協助農友度過難關。

鶯歌區公所號召地方團體、全區20位里長響應政策「雙菜雙保」，一共下訂47箱蔬菜，其中鳳鳴里長更一口氣訂購15箱有機蔬菜，也用實際行動支持市府政策。

鶯歌區長周晉平說，現階段大批蔬菜無法出貨造成滯銷，為解決農民經銷問題，市府推出多項機制尋求公、團體推廣促銷，所以他們才特別舉辦此次團購活動。

周晉平還提到，鶯歌雖然屬於小區，但展現出的人情卻是濃厚無比，此次疫情相當嚴峻，希望民眾都都能發揮人飢己飢精神，平安順利的度過此次難關。

鶯歌里長聯誼會會長蘇朝明指出，這次購得的蔬菜會拿來作老人共餐食材，且還會分送給里內獨居老人、低收入戶，讓民眾吃的健康。

新北市議員洪佳君表示，除了因應疫情影響之外，也希望藉此推廣有機農業，尤其鶯歌有許多農民種植有機蔬菜，落實「吃得健康」的概念。

新北市議員蘇泓欽提到，現階段蔬菜供過於求，新北市政府推出的「雙菜雙保」相當有意義，不僅能幫助農友，也讓在地民眾可以吃到有機蔬菜，這是雙贏的結果。

(中時 )