全世界都在擔心新型冠狀病毒Covid-19的擴散，人們也以為大型製藥公司會爭相開發疫苗。但實情並非如此：儘管今年全球疫苗市場預計將增長到600億美元，但開發者的獲利可能有限，大藥廠們也都沒有什麼動作。

輝瑞（Pfizer），默克（Merck），葛蘭素史克 (GSK)，賽諾菲（Sanofi）和強生（Johnson & Johnson）這幾家巨頭主宰著全球疫苗產業。數據分析公司Statista分析，因為傳染病的增加，譬如流感、豬流感、肝炎和伊波拉病毒，2019年全球疫苗銷售總額達到540億美元，自2014年以來幾乎翻了一倍。

阿姆斯特丹格羅寧根大學（University Medical Center Groningen ）醫學中心的霍恩博士（Ellen 't Hoen）稱：「人們會認為該行業有足夠儲備迎接這一挑戰。但是，全球四家頂級疫苗公司對此都沒有太大興趣。」

在大公司之外，還有一些較小的製藥公司正努力生產對抗Covid-19病毒的疫苗。一家生產抗HIV藥物的美國生物科技公司吉利德（Gilead）宣佈，將試用藥物「瑞德西韋」(Remdesivir)對抗Covid-19； 同時，大陸肺炎患者也在試用「快利佳」（Kaletra），這是製藥集團艾伯維（AbbVie）製造的用於治療HIV的藥物。 換言之，兩項試驗都是基於現有藥物。

現在慈善捐款被用於激勵製藥公司開發有關Covid-19病毒的疫苗。領頭羊之一是個非營利組織的組織：流行病防範創新聯盟（CEPI）。

CEPI的聯合創始人包括挪威和印度政府、比爾和梅琳達‧蓋茨基金會以及惠康基金會（the Wellcome Trust）。CEPI目前正在資助novio Pharmaceuticals和Moderna兩家公司的疫苗研發計劃。大型製藥公司葛蘭素史克（GSK）已同意將其技術提供給CEPI，以幫助其研發對抗Covid-19的藥物。

大廠對新冠疫苗不熱心，原因在於疫苗副作用，以及後續可能產生的被究責、賠償。一般疫苗往往必須等待數年才能獲得監管部門批准，關鍵原因是潛在的副作用。即使藥物已獲批准，也有可能對人體產生副作用。

在2009至2010年的豬流感大流行期間，有600萬人接種了葛蘭素史克生產的Pandemrix疫苗。 但是，在發現這疫苗會引起某些人的「發作性嗜睡症」(narcolepsy 又名猝睡症) 之後，此疫苗被下架。「發作性嗜睡症」是一種睡眠障礙疾病，患者一天內會入睡多次。

(中時電子報)