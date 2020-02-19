正當台北與北京持續就撤離武漢台人一事相互指責之際，美國專家表示，北京處理新冠病毒疫情時，「將政治考量置於人道需求之上」，原本北京可以藉著台海兩岸合作抗疫的絕佳機會，向台灣展現善意、改善彼此關係，然而北京卻錯過了這個良機。

受困武漢的首批台灣民眾2月初搭乘中國東航包機返台，然而乘客卻不是台灣政府事先要求送回的老弱、兒童及慢性病患者等優先名單，而是被認為與國台辦和國民黨關係密切的台商，甚至還有不在名單上者，包括1名新冠肺炎確診患者，為此，台灣針對下一批返台包機的問題與大陸相持不下，雙方都批評對方進行政治操作、藉故拖延。

美國之音報導，上周在喬治華盛頓大學的「解讀台灣選舉結果」座談會中，美國約翰霍普金斯大學客座教授卜道維（David Brown）指出，新冠病毒「原本是1個兩岸可合作應對共同威脅的領域」，北京一開始也是抱持這種態度，允許台灣醫療專家到武漢與當地疾控單位對談，「這是一個非常正面的做法」，直到現在，也只有台灣疾管署專家被允許到武漢了解疫情，就連世界衛生組織（WHO）的專家也沒有被允許進入武漢。

但是之後，情況卻急轉直下。卜道維說，北京不僅阻止台灣參加世衛關於病毒的緊急會議、堅持世衛在台灣相關用詞上遵循一中原則，「這十分不幸」。

此外，卜道維認為，北京也未能直接並及時向台灣提供疫情相關訊息，在撤離滯留武漢台人的問題上更是「處理不當」。

國際諮詢公司鮑爾集團（Bower Group）亞洲事務資深主任馬翊庭（Tiffany Ma）也說，原本新冠疫情應該是「最容易摘取的果實」，兩岸若在新冠病毒疫情上合作，不僅可以「在非常必要的時期對台灣人民展現善意」，而且在國際上，許多國家對中國關閉邊境的時刻，這麼做也可以為中國帶來更多善意。

(中時 )