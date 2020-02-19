中部地區一名男子中風住院，老婆細心守在病床照顧，有天丈夫睡覺，她無聊就開老公手機聽音樂，不料，聽著聽著竟然出現「限制級」的對話，還穿插鹹濕現場「啪啪」聲音，老婆愈聽愈火大，將錄音下載提告。

全案移送法院，由於錄音檔確證歷歷，儘管被告的人夫和「小三」堅持不承認有性行為，法官從提證的8段錄音，判刑兩人6個月徒刑。

但是，被告人夫為強調「清白」提上訴，二審法官在聽過完整8段鹹濕錄音後，原先被認為罪證不足3段錄音，也涉通姦罪行為，被告老公反而被追加，再依3個通姦罪分別判有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

據判決書上說，這名偷吃的男子已婚多年且有子女，他老婆對其婚外情被在鼓裡，直到丈夫中風住院，老婆用老公手機竟然聽到有銷魂的拍掌聲和登天頂峰的哀嚎，而這些聲音的男主角的確是她老公，再看LINE的對話，竟有「妳好會吃喔」、「不要玩我的」、「妳好燙喔」的鹹濕對話，此時被「用真心換絕情」老婆不堪老公在外偷情，決定告到底。

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(中時電子報)