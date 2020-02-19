日本東京都政府今(19)日宣布，都內今天新增3名新冠肺炎確認病例。這三人均為70多歲，其中一人是18日男性確認病例的妻子，另外兩人則是夫婦，這3人已住院治療。累計東京都內感染人數為25人，日本境內確診人數75人。

(中時電子報)