日本放送協會（NHK）報導，名古屋市當局指出，居住在名古屋市的一名50幾歲女性今天確認感染新型冠狀病毒（武漢肺炎），這是愛知縣境內第8起確診感染病例。

(中央社)

#感染 #名古屋 #女性 #武漢 #肺炎