儘管綠營狂推「罷韓」活動，罷韓第2階連署已突破45萬份。但韓國瑜傾全力拚市政，今日到苓雅社區公共托育家園，視察公托照顧政策執行成果。並宣布市府109年已將第一胎生育津貼從一萬元調整為二萬元，讓育兒家庭有安心可靠的托育選擇。

韓國瑜今晚在臉書表示，今天下午他到苓雅社區公共托育家園，與許多未滿2歲的小小市民一同唱歌玩耍，「苓雅社區公共托育家園」是運用市政府四維行政中心1F幸福童樂館的閒置公有空間，加以活化及裝修，經過重新規劃設計後，整體空間明亮溫馨，很開心可以看到孩子們在安全、舒適的托育空間玩樂，並接受托育人員專業的照顧。

韓國瑜並指示，#市府109年已將第一胎生育津貼從一萬元調整為二萬元，而未來市府也會持續積極佈建公共托育資源，盤點低度使用或閒置的公有空間，也會陸續在高雄等區建置社區公托家園，建構社區化的福利服務據點，希望建置更豐沛的托育及育兒資源，提供民眾就近的服務，讓育兒家庭有安心可靠的托育選擇。

(中時電子報)