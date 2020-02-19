美國司法部上周四(13日)依詐欺、竊取商業機密等16項罪名，在紐約東區聯邦法庭起訴大陸通訊設備巨頭華為及旗下2家在美子公司，讓川普政府與華為之間爭鬥更加激烈。外媒指出，華為律師團針對訴訟進行反擊，稱部份罪名是滙豐集團誣告，原因是該集團想替自己的跨國洗錢案脫罪。

據《日經新聞》報導，華為律師團再遭起訴前幾日向美國檢方致信，表達滙豐在作證當中提到華為與伊朗的關係是「虛偽陳述」，動機就是為了擺脫美國對滙豐在墨西哥販毒集團等跨國洗錢案的追訴。

華為律師團指控，滙豐2012年參與墨西哥販毒集團的洗錢案，還有違反美國的伊朗禁令，最後滙豐以以19.2億美元與美國司法部達成和解，創下有史以來最大金額。至於滙豐在紐約分行進行與伊朗交易被美方揭發後，滙豐同意與美方合作對華為作出不實指控。滙豐也在上周三否認華為指控。

華為首席財務長、創辦人任正非之女孟晚舟在2018年12月初遭到加拿大當局以違反伊朗禁令為由逮捕，2019年1月28日美國司法部通過兩家法院提出23項指控，正式起訴孟晚舟以及華為公司，美國更通知加拿大政府啟動引渡各程序。

當時《華爾街日報》報導，孟晚舟遭到加拿大政府逮捕，有消息指出就是滙豐銀行向美國調查當局通報。報導提到，滙豐銀行曾在2017年向美國司法部舉報並指控華為，涉及隱滿或欺騙該行，並藉由空殼公司Skycom與伊朗進行生意往來，因此違反伊朗禁令。

然而，華為此舉因此激怒華為高層，該銀行為了滅火，積極向北京當局遊說，稱孟晚舟案的責任不在滙豐銀行身上。

據《金融時報》報導，一名滙豐匿名顧問透露，當時該公司高層曾向大陸官員表明，孟晚舟案暴發後，美國政府要求提供資料，銀行隨時有200到400位美國監管人員，他們可以詢問所有內容，滙豐無法阻擋美國司法部的任何動作。

(中時電子報)