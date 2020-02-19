新冠肺炎來勢洶洶，房地產業者推案放緩，但紅樹林豪宅品牌大隱開發無畏疫情，選擇在今(19)日公開首件小坪數推案「大隱小藍海」，該案由大隱二代張駿首度操刀，用年輕人思維規畫年輕人買得起的小豪宅。據了解，一期已售約8成，多數是大隱已購客回流為二代置產，近期也出現不少台商下訂。

豪宅推手大隱開發，深耕紅樹林12年，曾推出「頤海大院」、「海納川」、「藍海」等水岸豪宅代表作，去年首度為年輕人打造小宅「大隱小藍海」，22～36坪、2＋1房到正3房的產品規畫，總價約1千萬上下。

大隱開發於紅樹林的「微型造鎮」計畫中，總銷金額上看500億元，「小藍海」則是豪宅聚落中的第八號作品，值得一提的是，此案由大隱二代張駿操刀。74年次的張駿是大隱董事長張裕能的二兒子，金融背景出身，首度投入建築業，除了延續大隱一貫豪宅基因，也特別加入年輕人的生活經驗、跟隨世界潮流，包括在規劃上納入共享、節能、低碳等概念。

「大隱小藍海」規劃22～36坪、2＋1房到正3房，總價約1千萬上下。（圖／林榮芳攝）

張駿表示，「大隱過去所推最小坪數55坪，這是我們首度推出小坪數產品。」雖然坪數小，但在建材仍選用豪宅等級，也繼續傳承父輩對於精工的要求，並符合美觀和耐用，盡可能日後不花太多維護費用，要讓年輕人住得起、也養得起房。在公設上，二期還特別加入湯屋攀岩特區，「別人沒有的會做，別人有的會做得更好。」張駿說。

負責銷售的甲桂林廣告總經理陳衍豪表示，「小藍海」共有4塊基地Ａ～Ｄ區，總面積約2250坪，這次銷售的二期為Ｃ、D區，平均成交價約42萬元，一期已售約8成，多為前7期作品的已購客和大隱粉絲回流購買。

受疫情影響，陳衍豪也坦言，看屋族群有稍微減少，但實際成交組數維持一定水準。他說，目前台灣疫情處理的可圈可點，總統選舉也選完了，近期市場都有看到台商的身影，二次回流明顯，去年沒買的也下定決心回來購屋，因此他不認為329檔期會消失，推案仍照著計劃持續。

他認為，這回疫情和SARS不一樣，當年台股和房市都處低點，不過現在受惠中美貿易、上市櫃公司獲利表現都不錯、台灣GDP四小龍之首，現在房地產個案皆可看到台商和香港客戶身影，對於後市抱持審慎樂觀的態度。

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(中時電子報)