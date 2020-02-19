大陸廣西省來賓市一名男子長期在武漢經商，他趁著封城前緊急逃離武漢，不過他其實早已染上新冠肺炎，回到老家後不主動申報，還拒絕居家隔離，帶著病毒到處亂跑。來賓市目前確診病例有11起，其中9人都是遭男子傳染，直到近日警方終於逮到這名散播疫情的毒王。

根據《紅星新聞》報導，43歲韋姓男子長期在武漢市華南水果批發市場經商，該處距離華南海鮮市場僅2公里。韋男明知疫情嚴重，仍於1月23日搭乘高鐵回到來賓市，返家後未主動向相關部門報告，此外還無視居家隔離的規定，多次外出到公共場所活動，並與多人密切接觸。

來賓衛健部門指出，該市目前確診新冠肺炎的共有11例，其中是由韋男所引發的直接、間接感染案例就有9起，而韋男和妻子確診後，2人所居住的社區以及妻子娘家的村子，全都已被暫時封鎖隔離。廣西來賓市興賓區檢察院，近日以涉嫌妨害傳染病防治罪，依法將犯罪嫌疑人韋男逮捕。

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(中時電子報)