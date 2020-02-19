警方查扣到筆電、刷卡機、銀行存簿、帳本、現金7萬多元、身分證、台胞證、健保卡、聯徵中心資料等贓證物。（林郁平攝）

以71歲譚姓男子為首的集團，以500至1000元不等價格，向萬華、台北車站附近的遊民購買人頭身分，再偽造所得稅扣繳憑單作為財力證明，向銀行申請信用卡狂刷消費，造成4家銀行損失約500萬元，甚至還用人頭申辦人頭帳戶、電話卡供詐團使用。刑事局偵查第七大隊偵辦後將譚嫌等7人逮捕到案，依詐欺、偽造文書、組織、洗錢等罪嫌移送法辦。

警方調查，嫌犯虛設了3家公司行號，從前年起吸收人頭後，會先帶至聯徵中心查詢信用狀況，再偽造人頭在公司上班的扣繳憑單等資料，向銀行申辦信用卡，持卡到萬華區配合的銀樓、機車行盜刷，每筆刷卡金額從數千元到數萬元不等，事後拒繳卡費，造成銀行損失。

該集團還會帶著遊民申辦人頭電話、護照、台胞證，到香港開立境外銀行帳戶，賣給詐騙集團使用，此外，還用遊民健保卡領取慢性病處方簽，冒領藥品轉賣牟利。

警方日前將譚嫌及旗下馬姓等4名幹部，配合的銀樓、機車行老闆等7人逮捕到案，查扣到筆電、刷卡機、存簿、帳本、身分證、台胞證、健保卡、聯徵中心資料、現金7萬多元等贓證物。檢方複訊後，聲押譚嫌、馬嫌2人獲准。

(中時 )