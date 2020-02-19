2016.07.07SS小燕之夜完整版 結婚對女人的改變！

劉真與女兒是辛龍的心肝寶貝。(取自劉真臉書)

44歲「國標舞女王」劉真今（19日）驚傳因接受心臟主動脈狹窄置換瓣膜手術，在手術過程一度心跳驟停，緊急加裝葉克膜搶救病危中，老公辛龍目前正全心在北榮陪伴愛妻。現在劉真、辛龍昔日相處的點點滴滴也被翻出，更讓網友在羨慕劉真「嫁好尪」之餘，也能體會辛龍目前焦急心情。

劉真2016年生下女兒霓霓，曾上中天《小燕之夜》分享為人母的幸福心情。當時她一臉甜蜜地回憶告知老公懷孕：「我們有寶寶了。」辛龍先是一直傻笑，接著忍不住流下男兒淚，然後馬上跑去佛堂上香，感謝菩薩、祖先保佑。

劉真更透露辛龍私下都叫她「心肝寶貝」，因為辛龍覺得很多人都稱另一半「心肝」或「寶貝」，自己一定要與眾不同，所以才稱劉真為心肝寶貝。

此外，劉真也說跟辛龍從未吵過架，雖然自己也會有不愉快的時候，不過辛龍總是會來逗她笑，她甜蜜地說：「我就是很容易被逗笑啊，所以就好像沒吵過架。」

劉真的婚後甜蜜生活，當時也引發網友一陣羨慕，紛紛在影片下方留言：「劉真跟辛龍是演藝圈裏我第一次覺得一定不會有問題的一對，而且他們的幸福是真的不是做給人看的，很配的一對，劉真很聰明，挑到好老公」、「劉真被當公主疼」。

(中時電子報)