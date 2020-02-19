美國一名63歲婦人，在47年前不小心將男友送她的定情戒指弄丟了，之後2人還是結了婚，並一起過了40年美滿的婚姻生活。不過，丈夫因罹癌在1年多前離開人世，讓婦人相當傷心；但沒想到婦人在上周收到一封來自芬蘭的信件，裡面放的竟是她遺失了47年的訂情戒指，讓她既感動又驚喜。

綜合外媒報導，這名婦人名為黛布拉·麥肯納（Debra McKenna），在1973年時，她的男友肖恩（Shawn）因即將要去上大學，便把這枚戒指給她留作紀念，當成2人的定情信物，不過黛布拉竟不慎將戒指忘在一家百貨公司的洗手檯上，從此戒指便消失。後來黛布拉和肖恩仍結婚，過了40年幸福的生活，不幸的是，肖恩於2017年罹癌去世。

今年1月，一名工人馬爾科·薩里寧（Marko Saarinen）在芬蘭西南部小鎮卡里娜（Kaarina）的一座城市公園內使用金屬探測器時，找到了這枚戒指，起初他以為是個瓶蓋，結果仔細一看，發現是枚鑲著藍寶石的銀戒指。

馬爾科看見戒指上寫著字母縮寫S.M.，以此為線索，找到了美國這所高中，且身為造船廠的員工，馬爾科對於「造船者」（Shipbuilders）縮寫相當熟悉，由此推論，找到了戒指主人並寄還。

麥肯納收到戒指時，感動得大哭了一場，她相信這是已逝的丈夫想告訴她，要她好好振作、活下去。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)