新竹市發生姊弟戀殺人棄屍案，被逮的林姓鐵工被警方帶到桃園市羅馬公路棄屍現場模擬，配合警方偵訊後全案依殺人罪嫌移送新竹地檢署，檢方晚上複訊後向新竹地院聲請羈押，法官認此案查無共犯跡象，但林男有逃亡之虞，准押但未禁見。

(中時 )