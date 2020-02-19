新竹姊弟戀男子勒斃女友棄屍被羈押 21:462020/02/19 中時 羅浚濱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹驚傳殺人棄屍案件。（翻攝照片／羅浚濱竹市傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市發生姊弟戀殺人棄屍案，被逮的林姓鐵工被警方帶到桃園市羅馬公路棄屍現場模擬，配合警方偵訊後全案依殺人罪嫌移送新竹地檢署，檢方晚上複訊後向新竹地院聲請羈押，法官認此案查無共犯跡象，但林男有逃亡之虞，准押但未禁見。 新竹殺人棄屍 小男友疑被戴綠帽 勒斃大5歲女友 (中時 ) #棄屍 #新竹 #警方 #羈押 #殺人 也許您會感興趣 推薦閱讀 點亮古蹟 林智堅取經柏林 04:102020/02/16 地方新聞 知名酒吧女產死胎 棄屍廚房垃圾桶遭起訴 10:202020/02/17 社會 新竹州廳廁所大變身 如廁空間超美學 15:042020/02/17 生活 旅館勒斃2子女 單親媽殺人罪聲押獲准 19:452020/02/17 社會 男大鎖隨機攻擊騎士殺人未遂起訴 法院鑑定改傷害罪輕判 22:052020/02/17 社會 飛車搶包遭圍捕 嫌自戕3刀不治 04:102020/02/18 社會新聞 潤寅詐貸案 北院提審楊文虎楊宇晨 09:442020/02/19 社會 新竹殺人棄屍 小男友疑被戴綠帽 勒斃大5歲女友 10:092020/02/19 社會 新竹殺人棄屍 小男友聲淚俱下：一時氣憤 10:592020/02/19 社會 海洛因摻鹽被檢舉 警逮三蘆大毒販「五齒」 17:292020/02/19 社會 社會熱門新聞 蘆洲父子住家輕生亡 最後簡訊「錢下輩子再還」 - 社會 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 嘉義市中山路科技執法 單月違規逾3000件 - 社會 男子中風妻細心照顧 驚聞手機拍掌聲大崩潰 - 社會 悲劇！情人節和男友坐床上 嫩妹下面瘀青了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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