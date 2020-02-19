因新冠肺炎疫情，首當其衝影響零售、會展、商圈、夜市及傳統市場等5大內需服務業，台中市長盧秀燕，基於體恤在地產業與商家，19日宣布端出「紓困三箭」，包括「市場攤商租金八折」、「BOT、OT、ROT租金權利金延緩半年繳納」及「消費折扣券振興商圈經濟」三大紓困措施，期盼打造經濟防護網，並減輕業者負擔。

「嚴防疫情、提振經濟！」台中市府自農曆過年前至今，召開防疫會議不停歇，由市長盧秀燕親自指揮坐鎮，除全力維護民眾健康外，日前更邀集各觀光業者代表，親自召開觀光產業座談會，指示各局處盤點現有資源，加速推動多元紓困措施。

對於「紓困三箭」方案，台中市經發局強調，第一箭「市場攤商租金八折」，針對公有市場、公有民營市場、攤販集中區推出租金八折，今年3至5月使用費及租金打八折，6到8月暫維持原租金，視疫情發展再檢討。

至於3月後的各期使用費及租金，展延至9月繳納，適用對象為42處公有零售市場4,600位攤商、8處道路型攤販集中區1,100位攤商、公有民營37處市場（不含全聯、楓康及統一等3大超商），總計減免租金1,200萬元。

第二箭「BOT、OT、ROT租金權利金延緩半年繳納」，台中市政府各局處委託經營場館，如經發局轄管帝國製糖廠、文化局辦理的台中市眷村文物館、台中市台灣民俗文物館、歷史建築台中放送局、台中市市定古蹟摘星山莊、台中市役所，及台中刑務所演武場等超過50家業者，生意皆受到疫情影響。

至於台中世貿及台中國際展覽館，今年上半年展覽及活動幾乎取消，市府將在符合契約規定前提下，讓廠商租金及權利金，可延後半年繳付，以緩解資金需求壓力。

第三箭「消費折扣券振興商圈經濟」，為活絡商圈經濟，刺激市民消費意願，提升採買人氣，經發局辦理「商圈消費滿百元送十元」活動，凡到台中市轄管商圈店家單筆消費滿100元，即送10元商圈消費券，預估可促進5,000萬元消費額。

(工商 )