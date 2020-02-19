印尼國會議員近日提出健全家庭法草案，將男女同性戀、雙性戀、跨性別者（LGBT）定義為性偏差的社會認同問題，要求家庭成員將他們舉報至相關權責機構，接受強制矯正。

印尼近年出現許多對男女同性戀、雙性戀、跨性別族群不友善的舉措，「反同」情緒高張，但還沒有將同志視為犯罪的全國性法律。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，有5名跨黨派的國會議員提出健全家庭法草案，主張建立權責機構，透過社會、心理和醫療的強制矯正，處理性偏差行為導致的家庭危機。這項草案盼在今年內完成立法。

提案人之一的大印尼行動黨（Gerindra）國會議員梭迪克（Sodik Mujahid）指出，LGBT族群的行為擾亂人類社會的未來，也違反印尼建國五原則（Pancasila）。建國五原則指的是信奉真神、人道主義、國家統一、民主政治及社會正義，是印尼的憲法原則。

梭迪克說，在西方國家，個人的性傾向也許是私人領域，但違反印尼的建國五原則就不是私人領域，而是與國家有關的事。他並未解釋為何LGBT族群的性傾向違反印尼的建國五原則。

草案還規定，丈夫與妻子在家庭的角色應依循宗教規範、社會道德與現行法律，丈夫賺錢養家，妻子則操持家務並照顧丈夫、小孩。

(中央社)