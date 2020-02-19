困於日本的鑽石公主號郵輪自19日起讓船上旅客分批下船，據陸媒指出，今日將有約50名大陸與港澳的未感染旅客下船。經過協調，將由香港特區政府派出包機，於20日淩晨將載運這批旅客返回香港。

據《人民日報》微博報導，在北京統籌下，經大陸駐日本大使館、大陸外交部駐香港公署、香港特別行政區政府有關部門緊密協調，特區政府將派包機撤離中國乘客前往香港。首架包機將於2月20日淩晨1：45從東京羽田機場起飛。

報導稱，日本政府2月5日確認鑽石公主號郵輪上出現乘客感染新冠肺炎後，鑽石公主號上超過3000名乘客和船員被要求留在船上接受為期14天的醫學觀察。

《央視新聞》引述大陸駐日本大使館消息稱，根據2月5號的統計，當時船上有261人來自香港，5人來自中國澳門，21人來自大陸內地。其中有46名大陸旅客被確診，其中2人來自大陸，44人來自香港。

當地時間19號下午6點左右，大陸駐日本大使館會同港府官員接約50名大陸乘客下船，隨即將搭乘深夜的飛機返回香港。大陸駐日本大使館會同港府官員，後續還將安排包機接滯留鑽石公主號上的其餘大陸乘客返家。

據日本厚生勞動省消息，鑽石公主號郵輪上的部分人員開始下船，預計21日全員下船完畢。截至目前，全船3711名乘客和船員中共有621名新冠肺炎確診患者，確診者中有近半數無症狀。

(中時電子報)